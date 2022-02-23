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    23 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV izleyicileri hangi kanalda ne var ne yok göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba günü TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:24
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    23 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Televizyon keyfi yapmak isteyenler, tv yayın akışlarına göz atarak sevdikleri yapımlara bakıyor.

    23 Şubat 2022 Çarşamba günü yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı..

    23 ŞUBAT BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kadının Sesi
    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Fulya İle Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
    20:00 Son Nefesime Kadar

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi Fiskos
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Oğlum

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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