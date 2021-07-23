- Haberler
- Medya Haberleri
- 23 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Kurban Bayramı'nı evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 23 Temmuz 2021 Cuma bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 08:54
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.
Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
23 Temmuz akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 23 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı...
23 TEMMUZ 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Nadide Hayat
- 16:00 Kalp Yarası
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Alaaddin
- 22:45 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Yumurcak Veda
- 11:00 Güneşin Kızları
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Baht Oyunu
- 16:15 Aşk-ı Memnu
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:30 Yüksek Sosyete
- 10:30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 16.30 Ayşecik ile Ömercik
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kubat ile müzik Sahnesi
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Şef Akademi Doğada
- 13:45 Yasak Elma
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 22:45 Oluversin Gari
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:25 Kalk Gidelim
- 09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de"
- 22:30 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
- 07:30 Kalp Atışı
- 10:00 Bir Şansım Olsa
- 11:30 Yeni Gelin
- 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 13:00 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 08:00 Yemin
- 09:30 Muhabbet Kapısı Bayram Özel
- 10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:30 Aşk Bir Rüya
- 14:30 Mutfağım Şahane
- 15:30 Masum
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Diriliş Ertuğrul