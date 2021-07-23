23 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Kurban Bayramı'nı evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 23 Temmuz 2021 Cuma bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

23 Temmuz akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 23 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı...

23 TEMMUZ 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Nadide Hayat

16:00 Kalp Yarası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alaaddin

22:45 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Yumurcak Veda

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16.30 Ayşecik ile Ömercik

18.40 Star Haber

20:00 Kubat ile müzik Sahnesi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Yasak Elma

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Oluversin Gari

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Kalk Gidelim

09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de"

22:30 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI