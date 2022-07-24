23 Temmuz 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

Cumartesi akşamı televizyonda Güldür Güldür Show, Masterchef Türkiye, Mükemmel Eşleşme gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 23 Temmuz 2022 Cumartesi reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

23 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Büyük Felaket (Yabancı Sinema), Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Fındık İşi, Fox TV'de Doktor Civanım, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, Show TV'de Güldür Güldür Show, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 23 Temmuz 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

23 Temmuz 2022 reyting sonuçları

23 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 MUKEMMEL ESLESME TRT 1 5 DOKTOR CIVANIM (T.S) FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 HABER ONU SHOW TV

8 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

9 BUYUK FELAKET (Y.S) ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 MUKEMMEL ESLESME TRT 1

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 HABER ONU SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

9 BUYUK FELAKET (Y.S) ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 MUKEMMEL ESLESME TRT 1

5 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

6 BUYUK FELAKET (Y.S) ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 DOKTOR CIVANIM (T.S) FOX

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 KANAL D ANA HABER KANAL D