Survivor Aleyna kimdir? Survivor'dan elenen Aleyna Çalışkan hakkında..

Survivor 2021'in gönüllüler kadrosunda yer alan ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Aleyna Çalışkan, bu hafta Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Aleyna kimdir?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımına katılan Aleyna Çalışkan, Survivor 2021'in 23. haftasında adaya veda eden isim oldu.

Takımların karıştırılması sonrasında Kırmızı takıma geçen Merve, son ada konseyinde eleme adayı oldu. SMS oylamasında en az oyu alan başarılı yarışmacı, çeyrek final öncesinde Survivor'a veda eden isim oldu.

Elemenin ardından arama motorları üzerinden Survivor Aleyna Çalışkan hakkında yoğun bir araştırma başladı. Yarışmada başarılı bir performans gösteren ve Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Survivor Aleyna'nın hayatı merak edildi.

Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aleyna Çalışkan hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

15 Temmuz 1998 tarihinde dünyaya gelen Aleyna Çalışkan, 1.67 boyunda ve 53 kilodur. 12 yaşından beri sporla ilgilenen Çalışkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okumaktadır. Medeni hali bekârdır.

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitnessta Türkiye şampiyonudur.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Aleyna, zumba ve tango danslarına karşı ilgilidir ve ayrıca pilates eğitmenliği yapmaktadır. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunan Aeyna Çalışkan’ın Instagram adresi ''aleynaclsknn''dır.