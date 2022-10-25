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- 24 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!
24 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!
- 25.10.2022 - 12:16
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
24 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.
Dün akşam, Yasak Elma ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
24 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de 1. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma”, 3. sırada Atv’de yayınlanan “Bir Küçük Gün Işığı” yer aldı.
AB'de ise 1. sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada “Yasak Elma” 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Total ilk 10 program
1 - ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU - TRT 1
2 - YASAK ELMA - FOX
3 - BIR KUCUK GUN ISIGI - ATV
4 - ESRA EROL'DA - ATV
5 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER - FOX
6 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV
7 - ATV ANA HABER - ATV
8 - MASTERCHEF TURKIYE - TV8
9 - BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) - ATV
10 - YASAK ELMA (OZET) - FOX
AB ilk 10 program
1 - ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU - TRT 1
2 - YASAK ELMA - FOX
3 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER - FOX
4 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV
5 - MASTERCHEF TURKIYE - TV8
6 - ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) - TRT 1
7 - BIR KUCUK GUN ISIGI - ATV
8 - YASAK ELMA (OZET) - FOX
9 - ATV ANA HABER - ATV
10 - GULDUR GULDUR SHOW (TKR) - SHOW TV
20+ABC1 ilk 10 program
1 - ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU - TRT 1
2 - YASAK ELMA - FOX
3 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER - FOX
4 - BIR KUCUK GUN ISIGI - ATV
5 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV
6 - MASTERCHEF TURKIYE - TV8
7 - ESRA EROL'DA - ATV
8 - ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) - TRT 1
9 - YASAK ELMA (OZET) - FOX
10 - ATV ANA HABER - ATV