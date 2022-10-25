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24 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!

24 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!

24 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...