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- 24 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
24 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri tarafından 10 Eylül Cuma günü televizyonda neler var araştırılıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını merak ediyor.
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 09:04
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. Günün en çok araştırılan konularının başında TV yayın akışı geliyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışı araştırmalarına başladı. Özellikle akşam kuşağındaki yayınların sorgulandığı günde birbirinden iddialı yapımlar var.
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte, 24 Eylül 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 EYLÜL 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:15 Yargı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Eyvah Eyvah 3
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
- 09:25 Kalk Gidelim
- 12:55 Benim Adım Melek
- 15:55 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Yerli Dizi
- 23:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 13:00 Bir Başk Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Yalancı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Paylaş Benimle
- 13:45 Masterchef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda