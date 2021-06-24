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    24 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon izleyicileri, 24 Haziran 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, Bugün TV'de ne var? sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 08:39
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    24 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    24 Haziran Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 24 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    24 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    22:30 Karınca Adam

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Ada Masalı
    18:30 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Aşk Mantık İntikam
    13:15 Bay Yanlış  
    16:00 Şef Akademi Doğada
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Kız Babası
    22:15 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:45 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:45 Kalk Gidelim
    16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"
    18:55 Doğrusu Ne?
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    01:55 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"
    03:30 3'Te 3
    04:35 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:15 Kahraman Babam
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Züğürt Ağa
    22:15 Hız Tutkusu

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Ana Beni Eversene
    09:30 Muhabbet Kapısı
    12:00 Baş Tacım
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:00 Baba Dostu
    01:20 Ah Kalbim

    24 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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