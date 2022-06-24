Petrol
110.03
-0.02%
Euro
18.2865
0.05%
Dolar
17.3712
0.11%
Altın
1.021
0.54%
Borsa
2556
0.52%
Bitcoin
364.514
1.77%
BTXN Coin
7.80
-3.70%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Haziran TV yayın akışları...
    • 24.06.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    24 Haziran 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı…

    24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı

    ATV

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmaz İster?

    KANAL D

    09:00 Görgüsüzler

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    STAR TV

    07:00 Boşver Arkadaş

    09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18.30 Star Haber

    20:00 Hükümet Kadın

    FOX TV

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:30 Yasak Elma

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    TRT

    08:10 Tozkoparan

    11:10 Bir Aş Hikayesi

    11:40 Masumlar Apartmanı

    15:15 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber ( Canlı)

    20:00 Kasaba Doktoru

    TV8

    06:30 Oynat Bakalım

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    SHOW

    06:00 Gelin Evi

    08:15 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Çırak


    İlginizi Çekebilir

    Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu
    İç Haber

    Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

    Türkiye ve ABD hazine bakanlıkları, mali suçlarla mücadeleyi görüştü
    Gündem

    Türkiye ve ABD hazine bakanlıkları, mali suçlarla mücadeleyi görüştü

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Btcrobo

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir