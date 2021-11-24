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    24 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 09:13
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    24 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve yapımlar var? İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Evim Şahane

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.40 Star Haber

    20:00 Ada Masalı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Kanunsuz Topraklar

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:30 Tozkoparan İskender

    11:45 Gönül Dağı

    14:00 Bizim Köyün Kızları

    16:45 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"

    22:35 Dünya Hali

    23:45 Seneye Bu Zamanlar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Bu Sabah

    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:30 Bir Başka Güzel

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür SHOW

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Masterchef Türkiye

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye

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