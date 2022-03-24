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    24 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen kişiler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 24 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 08:49
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    24 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip eden kişiler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    24 Mart 2022 Perşembe akşamı birbirinden iddialı dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 24 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    24 MART 2022 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 G.O.R.A
    22:30 G.O.R.A

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    18.00 Mahkum
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Mahkum
    23:45 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:50 Elimi Bırakma
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:30 Ailenin Yeni Üyesi
    13:30 Ege'nin Hamsisi
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Yabancı Sinema "Meg: Derinlerdeki Dehşet" (Altyazılı)
    22:25 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)
    00:40 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    03:15 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    24 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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