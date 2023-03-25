24 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti zirveye yerleşti.. Reyting sonuçlarına göre 24 Mart 2023'de televizyonda yayınlanan programların AB ve total reyting sıralamaları belli oldu..

Televizyonda dün ekrana gelen programların reyting sonuçları sosyal medyada merak konusu oldu. Dün yayınlanan programlardan hangilerinin en çok izlendiği araştırılıyor.

Medya haberlerini yakından takip edenler 17 Şubat 2023 Cuma gününün reyting sonuçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, dün akşam televizyonlarda en çok hangi programlar izlendi? İşte 24 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları..

24 Mart 2023 Cuma günü televizyonda en çok izlenilen programlar şu şekilde..

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

1 - YALI ÇAPKINI (STAR TV)

2 - KIZILCIK ŞERBETI (SHOW TV)

3 - ATV ANA HABER (ATV)

4 - ATES KUŞLARI (ATV)

5 - YALI ÇAPKINI (ÖZET) (STAR TV)

6 - ESRA EROL'DA (ATV)

7 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER (FOX)

8 - KIZILCIK ŞERBETI (ÖZET) (SHOW TV)

9 - ATEŞ KUŞLARI (ÖZET) (ATV)

10 - PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR (ATV)

AB'DE İLK 10 PROGRAM

1 - KIZILCIK ŞERBETI (SHOW TV)

2 - YALI ÇAPKINI (STAR TV)

3- KIZILCIK ŞERBETI (ÖZET) (SHOW TV)

4- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER (FOX)

5 - YALI CAPKINI (ÖZET) (STAR TV)

6- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)

7- ATEŞ KUŞLARI (ATV)

8 - ATV ANA HABER (ATV)

9 - ESRA EROL'DA (ATV)

10 - KANAL D ANA HABER (KANAL D)

ABC'DE İLK 10 PROGRAM

1 - KIZILCIK ŞERBETI (SHOW TV)

2 - YALI ÇAPKINI (STAR TV)

3 - KIZILCIK ŞERBETI (ÖZET) (SHOW TV)

4 - YALI ÇAPKINI (ÖZET) (STAR TV)

5 - SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER (FOX)

6 - ATV ANA HABER (ATV)

7 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)

8 - ATEŞ KUŞLARI (ATV)

9 - ESRA EROL'DA (ATV)

10 - KANAL D ANA HABER (KANAL D)