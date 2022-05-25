24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş coştu!

24 Mayıs Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 24 Mayıs 2022 Salı reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

24 Mayıs 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Dangal, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 24 Mayıs 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları...

24 Mayıs reyting sonuçları

24 Mayıs 2022 salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş , İkinciliği Survivor All Star , üçüncülüğü Destan aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız kardeş, ikinci sırada Survivor All Star , üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kızkardeş ikinci sırada Survivor All Star , üçüncü sırada Baba yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BABA SHOW TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

8 ESRA EROL'DA ATV

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 DESTAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

4 BABA SHOW TV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 DESTAN ATV 8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX 10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8 3 BABA SHOW TV

4 DESTAN ATV 5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 DESTAN (OZET) ATV