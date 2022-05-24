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- 24 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
24 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 08:41
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
24 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı listesinde sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 24 Mayıs 2022 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
24 Mayıs 2022 Salı bugün televizyonda neler var?
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
00:20 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Dangal
23:00 Dangal
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Elimi Bırakma
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
16:40 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15 Yabancı Sinema "Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu" (Altyazılı)
02:15 Masumlar Apartmanı
04:55 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Gelin Evi
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Büyük Beyaz
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra