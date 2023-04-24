24 Nisan 2023 TV yayın akışı! Pazartesi günü televizyonda neler var? Ramazan ve bayramın akabinde medya dünyasında yeni bir hafta daha start verdi. İzleyiciler, günlük akışta neler olduğunu sıklıkla sorguluyor. Peki, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü TV'de neler var? İşte yayın akışları...

Televizyon seyircileri, yeni haftada birçok yeni yapımla karşılaşacak. Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Pazartesi akşamı Kanal D’de Veda Mektubu , Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star TV'de Ömer, TV8’de Survivor 2023’ün yeni bölümü yayınlanacak Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08: 00 Kahvaltı Haberleri 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13: 00 atv Gün Ortası 14: 00 Mutfak Bahane 16: 00 Esra Erol'da 19: 00 atv Ana Haber 20: 00 Bir Küçük Gün Işığı Kanal D yayın akışı 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Ömer 20:00 Ömer Fox TV yayın akışı 07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.15 Yalnız Kalpler 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Tetikçinin Oğlu 19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20.00 Yasak Elma TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Kalk Gidelim 16:20 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 00:15 Türk Sineması "Müfreze" Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama / Canlı 15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm 00:15 Survivor Ekstra/ Canlı