24 Nisan 2023 TV yayın akışı! Pazartesi günü televizyonda neler var?

Televizyon seyircileri, yeni haftada birçok yeni yapımla karşılaşacak.
Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Pazartesi akşamı Kanal D’de Veda Mektubu , Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star TV'de Ömer, TV8’de Survivor 2023’ün yeni bölümü yayınlanacak
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.15 Yalnız Kalpler
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Tetikçinin Oğlu
19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Türk Sineması "Müfreze"
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama / Canlı
15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı