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- 24 saatte Squid Game'i solladı: Kore yapımı Hellbound'un konusu
24 saatte Squid Game'i solladı: Kore yapımı Hellbound'un konusu
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 11:19
Netflix tarihinde izlenme rekoru kıran Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game, dünya çapında bir üne kavuştu.
Uzun bir süre zirvede kalan dizi, bayrağı yeni bir yapıma devretti: Hellbound...
Hellbound dizisi 20 Kasım tarihinde yayınlandı. Analitik şirketi FlixPatrol'ün verilerine göre Hellbound, yayınlanmasından yalnızca bir gün sonra dünya çapında en popüler TV dizisi haline geldi.
Dizi meraklıları ise 24 saatte Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek? merak etmeye başladı.
HELLBOUND NE DEMEK?
Hellbound kelimesi İngilizce; cehenneme mahkum olan, cehennemlik anlamında kullanılmaktadır. Bu kelimenin dizinin konusuyla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.
HELLBOUND DİZİ KONUSU
İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizide dünya cehenneme dönmüştür. Doğaüstü varlıklar, insanları cezalandırırken, onları cehenneme mahkum etmektedir. Yaşananlar büyük bir kargaşaya sebep olurken bu ortam ilahi adaleti sağlayan dini gruba zemin hazırlanır.
HELLBOUND OYUNCU KADROSU
- Yoo Ah-in – Jeong Jin-soo
- Kim Hyun-joo – Min Hye-jin
- Jeong Min Park – Bae Young-jae
- Jin-ah Won – Song So-hyun
- Chase Yi
- Ryu Kyung-Soo
- Do-yoon Kim
- Re Lee