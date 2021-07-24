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- 24 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
24 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyonda yayınlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusu araştırılıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 09:01
Medya gündemini yakından takip edenler, 24 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Birçok yapım sezon finali yaparak ekranlara veda etmiş olsa da, yeni dizi ve yarışmalar ekranlarda yerini aldı.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte TV yayın akışı...
24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kalp Yarası
- 11:05 Baş Belası
- 14:05 Şans Kapıyı Çalınca
- 16:55 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
- 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Harry Pooter ve Ölüm Yadigarları
- 15:45 Aşkın Tarifi
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
- 22:45 Operasyom 41
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09.00 Çizgi Film Kuşağı
- 09:30 Yüksek Sosyete
- 10:30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 15:30 Ada Masalı
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sahil Güvenlik
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Aşk Mantık İntikam
- 13:45 Caferin Çilesi
- 15:45 Son Yaz
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Şef Akademi
- 22:45 Aşk Şarkısı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:50 Yeşil Deniz
- 10:30 Yedi Numara
- 12:40 Ev Sineması Kuşağı "Kırıntılar"
- 14:55 Seksenler (Altyazılı)
- 17:45 Yıldızların Yolu
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike" (Altyazılı)
- 22:25 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kalp Atışı
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Yalancı Yarim
- 16:30 Sahte Kabadayı
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Paylaş Benimle
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 13:30 Yerli sinema
- 15:30 Yerli sinema
- 18:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 08:00 Beni Babama Götür
- 10:00 Canım Kardeşim
- 12:00 Gündüz Gece
- 13:30 Aşk Bir Rüya
- 15:15 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Elimi Bırakma