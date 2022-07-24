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    24 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Temmuz TV yayın akışları...
    • 24.07.2022 - 08:43
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    24 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    24 Temmuz 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    09:45 Rio 2

    11:45 Babam ve Oğlum

    14:05 Su ve Ateş

    16:10 Cennetin Krallığı

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Bir Aşk Masalı

    14:45 Seversin

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Gökdelen

    Star TV yayın akışı

    08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi film

    09:30 Benim Tatlı Yalanım

    13:00 Duy Beni

    16:00 Yerli dizi / sinema

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Tozluyaka

    13:45 İyilik

    16:30 Gizli Saklı

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    TRT 1 yayın akışı

    08:50 Payitaht "Abdülhamid"

    12:40 Kara Tahta (Altyazılı)

    15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)

    TV 8 yayın akışı

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:00 Gazete Magazin

    12:30 Masterchef Türkiye

    15:15 Doya Doya Moda

    17:30 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Canım Kardeşim

    16:30 Japon İşi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi


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