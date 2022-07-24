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- 24 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
24 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 24.07.2022 - 08:43
Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
24 Temmuz 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
09:45 Rio 2
11:45 Babam ve Oğlum
14:05 Su ve Ateş
16:10 Cennetin Krallığı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Bir Aşk Masalı
14:45 Seversin
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gökdelen
Star TV yayın akışı
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi film
09:30 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Duy Beni
16:00 Yerli dizi / sinema
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Tozluyaka
13:45 İyilik
16:30 Gizli Saklı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
TRT 1 yayın akışı
08:50 Payitaht "Abdülhamid"
12:40 Kara Tahta (Altyazılı)
15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)
TV 8 yayın akışı
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:30 Masterchef Türkiye
15:15 Doya Doya Moda
17:30 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Canım Kardeşim
16:30 Japon İşi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi