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    24 Temmuz reyting sonuçları: Zirve yine değişmedi

    24 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:50
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    24 Temmuz reyting sonuçları: Zirve yine değişmedi

    24 Temmuz 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gökdelen, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

    Reytinglerde 'Gökdelen' sürprizi

    AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Gökdelen aldı.

    20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gökdelen, üçüncülüğe ise Fox Ana Haber Hafta Sonu yerleşti.

    İşte Total, AB Grubu ve 20+ABC 1 Grubu'nun reyting listesi şu şekilde;

    24 Temmuz reyting sonuçları: Zirve yine değişmedi #1


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