25 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 25 Ağustos 2021 bugün televizyonda neler, hangi diziler ve programlar var? İşte yayın akışları...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aşk Sana Benzer

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ocean's 8

22:10 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 BumbleBee

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Tövbeler Olsun

07:20 Kalk Gidelim

10:40 Dünya Hali (Altyazılı)

11:50 Benim Adım Melek

15:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 Dünya Hali (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Bücür

22:15 Ağır Romantik

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI