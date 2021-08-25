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- 25 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
25 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 25 Ağustos 2021 bugün televizyonda neler, hangi diziler ve programlar var? İşte yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 08:55
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Aşk Sana Benzer
- 16:20 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ocean's 8
- 22:10 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 BumbleBee
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kocan Kadar Konuş
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:05 Tövbeler Olsun
- 07:20 Kalk Gidelim
- 10:40 Dünya Hali (Altyazılı)
- 11:50 Benim Adım Melek
- 15:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Seneye Bu Zamanlar
- 22:30 Dünya Hali (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Bücür
- 22:15 Ağır Romantik
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 13:00 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 07:45 Celal Oğlan
- 09:20 Seren Aslan'la Her Gün
- 10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:30 Aşk Bir Rüya
- 14:30 Mutfağım Şahane
- 15:30 Can Yoldaşım
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Baş Tacım
- 21:00 Cumhurbaşkanı Gündem Özel
- 23:45 Diriliş Ertuğrul