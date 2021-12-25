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    25 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 25 Aralık 2021 yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 08:57
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    25 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugün Çarşamba Atv, Kanal D,  Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 07.30 Atv’de Hafta Sonu

    • 10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

    • 12.50 Destan

    • 19.00 Atv Ana Haber Bülteni

    • 20.00 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 06.30 Sihirli Annem

    • 08.30 Konuştukça

    • 09.45 Magazin D Cumartesi

    • 13.00 Arda'nın Mutfağı

    • 14.00 Camdaki Kız

    • 16.15 Arka Sokaklar

    • 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20.00 Şarkılar Bizi Söyler

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 09.30 Çizgi Film Kuşağı

    • 10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

    • 12.00 Bir Demet Tiyatro

    • 13.30 Yerli Dizi

    • 15.30 Yerli Dizi

    • 18.45 Star Haber

    • 20.00 G.O.R.A

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

    • 12.15 Kamera Arkası

    • 13.00 El Kızı

    • 16.00 Evlilik Hakkında Herşey

    • 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20.00 El Kızı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 08.25 Türk Sineması

    • 09.55 Masumlar Apartmanı

    • 12.50 Teşkilat

    • 15.55 Alparslan Büyük Selçuklu

    • 19.00 Ana Haber

    • 20.00 Gönül Dağı

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

    • 10.00 Cumartesi Sürprizi

    • 13.00 Bir Şansım Olsa

    • 14.30 Üç Kuruş

    • 18.45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20.00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Çook Yaşa

    • 09.45 Bir Yemek Olsan

    • 10.30 Master Chef Türkiye

    • 18.15 Film

    • 20.00 O Ses Türkiye

     

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