25 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

25 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cumartesi günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 25 Aralık 2021 yayın akışları...

Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugün Çarşamba Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

12.50 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Camdaki Kız

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.30 Yerli Dizi

15.30 Yerli Dizi

18.45 Star Haber

20.00 G.O.R.A

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 El Kızı

16.00 Evlilik Hakkında Herşey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 El Kızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Türk Sineması

09.55 Masumlar Apartmanı

12.50 Teşkilat

15.55 Alparslan Büyük Selçuklu

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Üç Kuruş

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI