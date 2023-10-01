2,5 ayda 20 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sırrını açıkladı! Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteri ile büyük beğeni toplayan Feyza Civelek son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek 2,5 ayda 20 kilo verdi.

Dizide canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplayan Feyza Civelek'in zayıflama sırrı sosyal medyada gündeme oturdu.

Şimdiye kadar birçok dizide rol alan Feyza Civelek özellikle Kızılcık Şerbeti'ndeki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti.

Acemi Cadı, Sihirli Annem, Sol Yanım, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu, Güllerin Savaşı ve Bir Umut Yeter gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek ilk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisinde rol alarak yaşadı.

Feyza Civelek son zamanlarda verdiği kilolar ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiği merak uyandırırken Feyza Civelek sırrını açıkladı.

Zayıflama sırrını açıkladı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Feyza Civelek 2.5 ayda 20 kilo verdi. 78 kilodan 58 kiloya kadar düşen 28 yaşındaki ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.

Feyza Civelek "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim" ifadelerine yer verdi.