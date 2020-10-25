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- 25 Ekim 2020 Pazar TV'de hangi diziler var? Hangi dizi hangi kanalda?
25 Ekim 2020 Pazar TV'de hangi diziler var? Hangi dizi hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 17:46
- Güncelleme : 25.10.2020 - 17:47
Binlerce kişi bugün hangi dizi var? ve bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için detaylar haberimizde...
25 EKİM PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Türk Malı
-
08:15 Hayat Güzeldir
-
10:00 Pazar Sürprizi
-
13:00 Sev Kardeşim
-
14:45 Mavi Boncuk
-
17:00 Çocuktan Al Haberi
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Arıza
-
00:15 Seçkin Tetikçiler
-
02:30 Seçkin Tetikçiler
-
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
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06:30 Çatı Katı Aşk
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08:30 Konuştukça
-
09:45 Magazin D Pazar
-
13:00 Arda ile Omuz Omuza
-
14:00 Sadakatsiz
-
16:15 Hekimoğlu
-
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
-
23:15 Yeni Hayat
-
02:15 B Planı
-
04:15 5N1K
-
05:00 Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Mucize Doktor
-
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
-
15:30 Çocukluk
-
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Öğretmen
-
00:15 Yasak Elma
-
03:00 Çocukluk
-
05:30 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:30 Medcezir
-
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12:00 Tülin Şahin ile Moda
-
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
-
15:30 En Güzel Bölüm
-
15:45 Sefirin Kızı
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Menajerimi Ara
-
00:15 Yeni Bir Ev
-
02:00 Babil
-
04:00 Türk Müziği
-
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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08:15 Çook Yaşa
-
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
-
10:30 Kırmızı Oda
-
14:30 Doğduğun Ev Kaderindir
-
17:30 MasterChef Türkiye
-
20:00 MasterChef Türkiye
-
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
-
03:00 Para Bende
-
04:30 8X8
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05:45 Bilginiz Olsun
TRT1 YAYIN AKIŞI
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04:50 Seksenler
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06:45 Böyle Bitmesin
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09:00 Diriliş "Ertuğrul"
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11:50 Enine Boyuna
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14:00 Acemi Anneler
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19:00 Ana Haber
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20:00 Tövbeler Olsun
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23:40 Gönül Dağı
-
02:00 Diriliş "Ertuğrul"
-
04:15 Acemi Anneler