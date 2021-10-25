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- 25 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
25 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarından birbirinden iddialı yapımlar seyircileri bekliyor. Peki bugün hangi diziler ve programlar var? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 09:09
- Güncelleme : 25.10.2021 - 09:10
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
22 Ekim 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışları...
25 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08: 00 Kahvaltı Haberleri
- 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13: 00 atv Gün Ortası
- 14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16: 20 Esra Erol'da
- 19: 00 atv Ana Haber
- 20: 00 Kalp Yarası
- 00: 20 Bir Zamanlar Çukurova
- 03: 45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Evim Şahane
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:15 Medusa Darbesi
- 01:30 Çölden Gelen
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Suikastçi
- 22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX YAYIN AKIŞI
- 08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13.00 En Hamarat Benim
- 16.00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20.00 Yasak Elma
- 23.45 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:30 Masumlar Apartmanı
- 13:00 Bizim Köyün Kızları
- 15:30 Dünya Hali
- 16:45 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 22:25 Kıbrıs Zafere Doğru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Bir Başka Güzel
- 08:15 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
- 13:00 Bir Başka Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18 :10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Mucize Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm