25 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarından birbirinden iddialı yapımlar seyircileri bekliyor. Peki bugün hangi diziler ve programlar var? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

22 Ekim 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışları...

25 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kalp Yarası

00: 20 Bir Zamanlar Çukurova

03: 45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Medusa Darbesi

01:30 Çölden Gelen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Suikastçi

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

23.45 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

22:25 Kıbrıs Zafere Doğru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18 :10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI