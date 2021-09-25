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    25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki 25 Eylül 2021 Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 08:48
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    25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 25 Eylül 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    25 Eylül 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Dumbo
    12:10 Kalp Yarası
    15:30 İkimizin Sırrı  
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Titanik

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    05:45 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Baht Oyunu
    16:00 Yargı
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:45 Çizgi Film Kuşağı
    10:15 Bir Demet Tiyatro
    12:00 Ada Masalı
    15:15 En Güzel Bölüm
    15:30 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
    22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kamera Arkası
    13:00 Aşk Mantık İntikam
    14:45 Son Yaz
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Son Yaz
    00:15 Uzak Şehrin Masalı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Muhteşem Kraliçe
    08:20 Yeşil Deniz
    10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"
    13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Masumlar Apartmanı
    03:55 Yıldızların Yolu

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 İçimizden Biri
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Yalancı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Hayalimdeki Değişim
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    15:15 Kırmızı Oda
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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