- Haberler
- Medya Haberleri
- 25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 25.06.2022 - 09:00
Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
25 Haziran 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 25 Haziran Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
-
07:30 atv'de Hafta Sonu
-
10:20 Gül Masalı
-
13:10 Sevmek Zamanı
-
16:00 İçimizdeki Ateş
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 İçimizdeki Ateş
Kanal D yayın akışı
-
08:30 Konuştukça
-
09:45 Magazin D Cumartesi
-
13:00 Arda'nın Mutfağı
-
14:00 Seversin
-
16:45 Gırgıriye
-
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
-
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
-
09:50 Yerli Sinema
-
12:45 Erkenci Kuş
-
15:45 En Güzel Bölüm
-
16:30 Güzel Köylü
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Müzede Bir Gece
Fox TV yayın akışı
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Ekonomi Arası
-
11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta
-
12:15 Kamere Arkası
-
13:00 Gizli Saklı
-
16:00 Senden Daha Güzel
-
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
TRT 1 yayın akışı
-
10:35 Vikingler:Büyük Macera
-
12:20 Kara Tahta
-
15:30 Gönül Dağı
-
19:00 Ana Haber
-
20:00 Balkan Ninnisi
Show TV yayın akışı
-
10:00 Cumartesi Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Şef Kapımda
-
16:30 Arabesk
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
-
10:00 Bir Yemek Olsan
-
10:45 Canım Annem
-
13:00 Survivor Panorama
-
15:15 Yerli Sinema
-
20:00 Survivor All Star