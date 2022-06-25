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    25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon akışında saati saatine bugün yayınlanacak olan program, dizi ve filmler belli oldu. İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 09:00
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    25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    25 Haziran 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 25 Haziran Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    • 07:30 atv'de Hafta Sonu

    • 10:20 Gül Masalı

    • 13:10 Sevmek Zamanı

    • 16:00 İçimizdeki Ateş

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 İçimizdeki Ateş

     

    Kanal D yayın akışı

    • 08:30 Konuştukça

    • 09:45 Magazin D Cumartesi

    • 13:00 Arda'nın Mutfağı

    • 14:00 Seversin

    • 16:45 Gırgıriye

    • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

    • 09:50 Yerli Sinema

    • 12:45 Erkenci Kuş

    • 15:45 En Güzel Bölüm

    • 16:30 Güzel Köylü

    • 18:45 Star Haber

    • 20:00 Müzede Bir Gece

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11:15 Ekonomi Arası

    • 11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

    • 12:15 Kamere Arkası

    • 13:00 Gizli Saklı

    • 16:00 Senden Daha Güzel

    • 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 10:35 Vikingler:Büyük Macera

    • 12:20 Kara Tahta

    • 15:30 Gönül Dağı

    • 19:00 Ana Haber

    • 20:00 Balkan Ninnisi

     

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Cumartesi Sürprizi

    • 13:00 Bir Şansım Olsa

    • 14:30 Şef Kapımda

    • 16:30 Arabesk

    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 yayın akışı

    • 10:00 Bir Yemek Olsan

    • 10:45 Canım Annem

    • 13:00 Survivor Panorama

    • 15:15 Yerli Sinema

    • 20:00 Survivor All Star

    25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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