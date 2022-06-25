25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon akışında saati saatine bugün yayınlanacak olan program, dizi ve filmler belli oldu. İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

25 Haziran 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 25 Haziran Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

25 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:20 Gül Masalı

13:10 Sevmek Zamanı

16:00 İçimizdeki Ateş

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İçimizdeki Ateş

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Seversin

16:45 Gırgıriye

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:50 Yerli Sinema

12:45 Erkenci Kuş

15:45 En Güzel Bölüm

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Müzede Bir Gece

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamere Arkası

13:00 Gizli Saklı

16:00 Senden Daha Güzel

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

TRT 1 yayın akışı

10:35 Vikingler:Büyük Macera

12:20 Kara Tahta

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şef Kapımda

16:30 Arabesk

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı