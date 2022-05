25 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Sadakatsiz gider ayak yaptı yapacağını!

Dün akşam Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gülümse Kaderine, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, Hokkabaz, Kara Tahta gibi yapımlar yayınlandı. İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Hokkabaz, Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 25 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

25 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı

24 Mayıs 2022 salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman , İkinciliği Sadakatsiz , üçüncülüğü Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz , ikinci sırada Kuruluş Osman , üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman ikinci sırada Sadakatsiz , üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESRA EROL'DA ATV 8 OGLUM SHOW TV

9 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

10 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KARA TAHTA TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

9 OGLUM SHOW TV

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

9 KARA TAHTA TRT 1 10 OGLUM