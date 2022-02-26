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    25 Şubat reyting sonuçları

    25 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 16:38
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    25 Şubat reyting sonuçları

    25 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

    SONUÇLAR

    Reyting sonuçları 25 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    İşte sonuçlar şu şekilde:

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    25 Şubat reyting sonuçları #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    25 Şubat reyting sonuçları #2

    20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

    25 Şubat reyting sonuçları #3


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