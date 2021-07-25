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    25 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 25 Temmuz Pazar bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 09:18
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    25 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ekranlardaki yerini aldı.

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Peki 25 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte detaylar...

    25 TEMMUZ 2021 TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Baş Belası
    • 11:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
    • 12:45 Şans Kapıyı Çalınca
    • 15:30 Kalp Yarası
    • 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    • 20:00 Baş Belası

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 07:30 Konuştuktça
    • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    • 09:45 Magazin D Pazar
    • 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    • 14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    • 15:15 Baht Oyunu
    • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Suçlu

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Medcezir
    • 09:00 Çizgi Film Kuşağı
    • 09:30 Yükseks Sosyete
    • 10:30 Erkenci Kuş
    • 13:30 Aramızda Kalsın
    • 16:00 Kazara Aşk
    • 18:45 Star Haber
    • 20:00 İbo Show

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    • 11:15 Kadının Eseri
    • 12:30 Bay Yanlış
    • 13:30 Kefaret
    • 16:30 Son Yaz
    • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:30 Benim Kocam Yapmaz
    • 22:45 Şef Akademi

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    • 04:35 İmparatoriçe Ki
    • 06:50 Yeşil Deniz
    • 09:35 Diriliş "Ertuğrul"
    • 12:25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
    • 13:40 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"
    • 16:15 Teşkilat (Altyazılı)
    • 19:00 Ana Haber (Canlı)
    • 20:00 Seksenler (Altyazılı)

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 10:00 Pazar Sürprizi
    • 13:00 Bir Şansım Olsa
    • 14:30 Sultan
    • 16:30 Atla Gel Şaban
    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    • 20:00 Gladyatör
    • 23:15 Kana Kan

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım
    • 09:45 10 Yaş Genç
    • 10:30 Süper 1 Takım
    • 10:45 Masterchef Türkiye
    • 13:30 Yerli Sinema
    • 15:30 Yeli Sinema
    • 18:15 Masterchef Türkiye
    • 20:00 Masterchef Türkiye

     

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Gizli Tünel
    • 10:00 Dostum Dostum
    • 12:00 Bahar Kapıda
    • 13:30 Aşk Bir Rüya
    • 15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    • 16:00 Masum
    • 18:00 Hafta Sonu Haberleri
    • 19:00 Baş Tacım
    • 21:30 Elimi Bırakma

     

    25 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? #1

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