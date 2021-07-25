25 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 25 Temmuz Pazar bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ekranlardaki yerini aldı.

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 25 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte detaylar...

25 TEMMUZ 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Baş Belası

11:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

12:45 Şans Kapıyı Çalınca

15:30 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Suçlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Yükseks Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Benim Kocam Yapmaz

22:45 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 İmparatoriçe Ki

06:50 Yeşil Deniz

09:35 Diriliş "Ertuğrul"

12:25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:40 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"

16:15 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seksenler (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sultan

16:30 Atla Gel Şaban

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Gladyatör

23:15 Kana Kan

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

13:30 Yerli Sinema

15:30 Yeli Sinema

18:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI