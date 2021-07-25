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- 25 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?
25 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 25 Temmuz Pazar bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 09:18
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ekranlardaki yerini aldı.
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 25 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte detaylar...
25 TEMMUZ 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Baş Belası
- 11:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
- 12:45 Şans Kapıyı Çalınca
- 15:30 Kalp Yarası
- 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
- 14:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 15:15 Baht Oyunu
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Suçlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:00 Çizgi Film Kuşağı
- 09:30 Yükseks Sosyete
- 10:30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 16:00 Kazara Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kadının Eseri
- 12:30 Bay Yanlış
- 13:30 Kefaret
- 16:30 Son Yaz
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Benim Kocam Yapmaz
- 22:45 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 04:35 İmparatoriçe Ki
- 06:50 Yeşil Deniz
- 09:35 Diriliş "Ertuğrul"
- 12:25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
- 13:40 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"
- 16:15 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Sultan
- 16:30 Atla Gel Şaban
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Gladyatör
- 23:15 Kana Kan
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 13:30 Yerli Sinema
- 15:30 Yeli Sinema
- 18:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Gizli Tünel
- 10:00 Dostum Dostum
- 12:00 Bahar Kapıda
- 13:30 Aşk Bir Rüya
- 15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Elimi Bırakma