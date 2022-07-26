Petrol
100.01
-0.18%
Euro
18.1176
-0.46%
Dolar
17.8627
0.51%
Altın
987.14
0.41%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
377.854
-4.28%
BTXN Coin
9.58
-5.24%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    Pazartesi akşamı televizyonda Güldür Güldür Show, Masterchef Türkiye, Aşkın tarifi gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting yarışını kim kazandı?
    • 26.07.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    25 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, Fox TV'de Küçük Yalanla, TRT 1'de Seksenler (Altyazılı), Show TV'de Güldür Güldür Show, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

    Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

    25 Temmuz 2022 reyting sonuçları

    25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

    AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

    20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

    25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları... #125 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları... #225 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları... #3


    İlginizi Çekebilir

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme
    Ekonomi

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Rusya, petrol piyasası kayıplarını Çin ve Hindistan'la telafi ediyor
    Ekonomi

    Rusya, petrol piyasası kayıplarını Çin ve Hindistan'la telafi ediyor

    Görüş Bildir