25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

Pazartesi akşamı televizyonda Güldür Güldür Show, Masterchef Türkiye, Aşkın tarifi gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, Fox TV'de Küçük Yalanla, TRT 1'de Seksenler (Altyazılı), Show TV'de Güldür Güldür Show, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 25 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

25 Temmuz 2022 reyting sonuçları

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.