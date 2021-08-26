26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yok Artık 2

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı

22:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

00:30 Yerli Dizi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Her Gönülde Bir Arslan Yatar

21:45 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Tövbeler Olsun

08:00 Kalk Gidelim

11:30 Dünya Hali (Altyazılı)

12:40 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)

22:15 Seksenler (Altyazılı)

01:20 3'Te 3

02:50 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Yedi Bela Hüsnü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

19:00 Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu

21:00 MasterChef Türkiye

23:45 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Kız Taşı

09:20 Seren Aslan’la Her Gün

10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı

12:30 Ötme Bülbül

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Hem Okudum Hem Yazdım