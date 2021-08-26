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- 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 08:41
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...
26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı
22:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:30 Yerli Dizi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Her Gönülde Bir Arslan Yatar
21:45 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Tövbeler Olsun
08:00 Kalk Gidelim
11:30 Dünya Hali (Altyazılı)
12:40 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
22:15 Seksenler (Altyazılı)
01:20 3'Te 3
02:50 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Yedi Bela Hüsnü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
19:00 Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu
21:00 MasterChef Türkiye
23:45 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Kız Taşı
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
12:30 Ötme Bülbül
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Hem Okudum Hem Yazdım