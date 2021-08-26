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    26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 08:41
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    26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Yok Artık 2
    16:20 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı
    22:00 Baş Belası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Güneşin Kızları
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    00:30 Yerli Dizi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Her Gönülde Bir Arslan Yatar
    21:45 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Tövbeler Olsun
    08:00 Kalk Gidelim
    11:30 Dünya Hali (Altyazılı)
    12:40 Benim Adım Melek
    16:00 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
    22:15 Seksenler (Altyazılı)
    01:20 3'Te 3
    02:50 Teşkilat

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin 
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
    22:15 Yedi Bela Hüsnü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    19:00 Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu
    21:00 MasterChef Türkiye
    23:45 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Kız Taşı
    09:20 Seren Aslan’la Her Gün
    10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
    12:30 Ötme Bülbül
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Hem Okudum Hem Yazdım

    26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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