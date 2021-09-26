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- 26 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını merak ediyor. Peki 26 Eylül 2021 Pazar bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte kanallarda bugün...
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 10:00
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. Günün en çok araştırılan konularının başında TV yayın akışı geliyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışı araştırmalarına başladı. Özellikle akşam kuşağındaki yayınların sorgulandığı günde birbirinden iddialı yapımlar var.
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte, 26 Eylül 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
26 EYLÜL 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:45 Dizi TV
- 12:35 Kardeşlerim
- 15:25 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 08:30 Konuştuktça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Yargı
- 16:30 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:45 Star Market
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Bir Demet Tiyatro
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Benzemez Kimse Sana
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Yasak Elma
- 12:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 15:45 Uzak Şehrin Masalı
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Uzak Şehrin Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:35 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:05 Gizemli Tarih "Troya"
- 14:10 Dünya Hali (Altyazılı)
- 15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Teşkilat
- 23:50 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Yalancı
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 İçimizden Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 13:45 Zuhal Topal'la Yeketeyiz
- 15:15 Bir Kahramanın Rüyası
- 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)