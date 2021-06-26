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- 26 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 26.06.2021 - 09:12
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Haziran 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
26 Haziran 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:00 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Baş Belası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:45 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
22:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Çizgi Film Kuşağı
12:30 Kazara Aşk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şef Akademi
14:00 Bay Yanlış
16:30 Aşk Mantık İntikam
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi
01:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 İmparatoriçe Ki
07:50 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
11:35 Seksenler (Altyazılı)
14:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Galler-Danimarka" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Avusturya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kahraman Babam
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Bir Kahramanın Rüyası
13:30 Survivor 2021 Final
18:15 Şampiyonun Hikayesi
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Süper Kardeşler
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Baş Tacım
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:00 Gündüz Gece
01:15 Ah Kalbim