26 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 26 Haziran 2021 Cumartesi yani bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Haziran 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

13:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Baş Belası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

22:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Çizgi Film Kuşağı

12:30 Kazara Aşk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şef Akademi

14:00 Bay Yanlış

16:30 Aşk Mantık İntikam

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şef Akademi

01:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 İmparatoriçe Ki

07:50 Yeşil Deniz

10:35 Yedi Numara

11:35 Seksenler (Altyazılı)

14:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"

16:45 Yıldızların Yolu

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Galler-Danimarka" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Avusturya" (Canlı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

02:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kahraman Babam

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Bir Kahramanın Rüyası

13:30 Survivor 2021 Final

18:15 Şampiyonun Hikayesi

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Süper Kardeşler

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Baş Tacım

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Sensiz Olmaz

00:00 Gündüz Gece

01:15 Ah Kalbim