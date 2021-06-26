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    26 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 26 Haziran 2021 Cumartesi yani bugün TV'de ne var?
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 09:12
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    26 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Haziran 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    26 Haziran 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Maraşlı
    13:00 Bir Zamanlar Çukurova
    16:00 Baş Belası
    18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Baş Belası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    05:45 Baht Oyunu
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Baht Oyunu
    16:15 Aşkın Tarifi
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
    22:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Geniş Aile
    07:00 Geniş Aile
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Çizgi Film Kuşağı
    12:30 Kazara Aşk
    15:30 En Güzel Bölüm 
    15:45 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 İbo Show
    00:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Şef Akademi
    14:00 Bay Yanlış
    16:30 Aşk Mantık İntikam
    15:45 Sen Çal Kapımı
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şef Akademi
    01:00 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:20 İmparatoriçe Ki
    07:50 Yeşil Deniz
    10:35 Yedi Numara
    11:35 Seksenler (Altyazılı)
    14:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
    16:45 Yıldızların Yolu
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Galler-Danimarka" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Avusturya" (Canlı)
    00:15 Teşkilat (Altyazılı)
    02:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kahraman Babam
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Cam Tavanlar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Mutfakta Türev Var 
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Bir Kahramanın Rüyası
    13:30 Survivor 2021 Final
    18:15 Şampiyonun Hikayesi
    20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Süper Kardeşler
    09:50 Nursaçan’la Sohbetler
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Baş Tacım
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:20 Sensiz Olmaz
    00:00 Gündüz Gece
    01:15 Ah Kalbim

    26 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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