26 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. İzleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Mart 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

26 Mart 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

12 MART 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Adı Sevgi

17:00 Adı Sevgi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Adı Sevgi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 En Güzel Bölüm

12:15 Kaderimin Oyunu

15:45 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Star Haber

20:00 Şantaj

22:30 Şantaj

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gurbetçi Şaban

22:00 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Kalk Gidelim

07:45 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"

09:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:00 Teşkilat (Altyazılı)

14:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

17:30 3'Te 3

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat (Altyazılı)

04:20 Ailenin Yeni Üyesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Pasifik Savaşı: İsyan

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra