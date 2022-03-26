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    26 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. İzleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 08:40
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    26 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Mart 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    26 Mart 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    12 MART 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:30 Adı Sevgi
    17:00 Adı Sevgi
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Adı Sevgi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:15 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:15 İki Aile
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 En Güzel Bölüm
    12:15 Kaderimin Oyunu
    15:45 Çok Güzel Hareketler 2
    18:45 Star Haber
    20:00 Şantaj
    22:30 Şantaj

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    15:45 Mahkum
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Gurbetçi Şaban
    22:00 Mahkum

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:00 Kalk Gidelim
    07:45 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"
    09:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:00 Teşkilat (Altyazılı)
    14:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    17:30 3'Te 3
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    02:00 Teşkilat (Altyazılı)
    04:20 Ailenin Yeni Üyesi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Aziz
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Pasifik Savaşı: İsyan

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Bir Yemek Olsan
    10:45 Kırmızı Oda
    15:00 Yerli Sinema
    17:30 Survivor All Star
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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