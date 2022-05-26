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- 26 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 26.05.2022 - 09:09
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
26 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
-
16:00 Esra Erol'da
-
19:00 Ana Haber
-
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D yayın akışı
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Güzel Köylü
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Kaçış Planı 3
Fox TV yayın akışı
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
-
13:45 En Hamarat Benim
-
16:30 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:00 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
-
06:30 Gönül Dağı
-
10:00 Alişan ile Gülümse Hayata
-
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
-
15:15 Kasaba Doktoru
-
16:40 Seksenler
-
19:00 Ana Haber
-
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
Show TV yayın akışı
-
08:00 Bu Sabah
-
10:30 Şef Kapımda
-
12:00 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
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07:15 8'de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
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14:45 Canım Annem
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk
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21:30 Survivor All Star