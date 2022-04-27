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    26 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları

    26 Nisan Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 26 Nisan 2022 Salı reyting sıralaması..
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 11:55
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    26 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    26 Nisan 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Düğün Dernek, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 26 Nisan 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 26 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları...

    26 Nisan reyting sonuçları

    26 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı. 20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı.

    26 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları #1

    26 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları #2

    26 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları #3


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