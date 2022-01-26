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- 26 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var?
26 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var?
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 09:03
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
26 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak?
İşte bu akşamki TV yayın akışları...
26 OCAK 2022 BUGÜN TV'DE NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
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14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 atv Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:15 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
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13:00 Gelinim Mutfakta
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16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Yarından Sonra
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Kaderimin Oyunu
-
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
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16:00 Söz
-
18.40 Star Haber
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20:00 Anemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
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12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 112 Acil Çağrı
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21:30 Yabancı Sinema 'Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)
-
23:25 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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08:15 Bu Sabah
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10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Kibar Feyzo
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21:45 Atla Gel Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8'de Sağlık
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08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Survivor
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13:30 Survivor Panaroma
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Survivor All Star