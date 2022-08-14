26 silah arkadaşı, 27 yıl sonra Nevşehir’de buluştu

Bitlis’in Mutki ilçesinde 1993-1995 yılları arasında vatani görevini yapan komando askerler, terhis olduktan 27 yıl sonra Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir araya geldi.

1995 yılında Bitlis’in Mutki ilçesi 151. Taktik Alayı Mutki Dağ Komando Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 26 silah arkadaşı terhis olduktan 27 yıl sonra Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Akköy köyünde bir araya geldi.

1973-3 tertip ile 1974-4 tertip olarak vatani görevlerini yapan silah arkadaşları sosyal medya üzerinden görüşmeye başladı.

Oluşturdukları grup sayesinde, sosyal medya platformunda yıllar sonra tekrar bir araya gelen asker arkadaşları toplu olarak buluşmak istedi.

Hasret giderdiler

Ürgüp ilçesine bağlı Akköy’de yaşayan Ecevit Özsoyun’un ev sahipliğinde bir araya gelen asker arkadaşları yıllar sonra hem hasret giderdi, hem Kapadokya bölgesini gezdi. Bir araya gelen silah arkadaşları, ilk olarak içtima düzeninde toplanarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.



Uzun ayrılıktan sonra hasret gideren silah arkadaşları saatlerce askerlik anılarını anlatarak keyifli vakit geçirdi.

"Gönül Dağı ismini verdik"

Gönül Dağı adını verdikleri buluşmayı organize eden Alaattin Sayın "1993-95 yılları arasında Bitlis Mutki bölgesinde çok zor şartlarda vatani görevimizi yaptığımız silah arkadaşlarımız ile sosyal medya üzerinden buluşmamızın gururunu yaşıyoruz. Gönül Dağı ismini verdiğimiz Akköy’de 26 arkadaşımız ile birlikte sosyal medya üzerinden buluşarak etkinlik düzenledik." şeklinde konuştu.



Buluşmanın ikinci gününde Kapadokya bölgesini gezen silah arkadaşları ayrıca ayrılacakları günün akşamında veda gecesi düzenledi. Oyun havası eşliğinde eğlenen silah arkadaşları iki gün boyunca hoşça vakit geçirdi.

Bir sonraki buluşma Çanakkale'de

İHA'nın haberine göre, 27 yıl aradan sonra bir araya gelen 26 silah arkadaşı Gönül Dağı adını verdikleri buluşmayı her yıl geleneksel hale getirmeyi planlıyor. Bir sonraki buluşmalarına komutanlarını da davet edecek olan silah arkadaşları 2023 yılında Çanakkale’de bir araya gelecek.





















