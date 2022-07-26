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- 26 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 26.07.2022 - 08:40
Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
26 Temmuz 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte 26 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kingsman: Gizli Servis
KANAL D yayın akışı
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
16:15 Aşkı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşka Dair
STAR TV yayın akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
08:30 Tozkoparan
11:45 Bir Aş Hikayesi
12:15 Masumlar Apartmanı
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
TV 8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi