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- 26 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 5 Temmuz 2021 Pazartesi televizyonda ne var? İşte kanallarda bugün...
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 10:03
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Takip ettikleri dizilerin ve yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 26 Temmuz 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Kardeşim Benim
- 16:25 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Senin Hikayen
- 02:15 Hercai
- 05:15 Maria İle Mustafa
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Güneşin Kızları
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Yalan Dünya
- 16:15 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:15 Yüksek Sosyete
- 10:30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 16:45 Star Market
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Kocan Kadar Konuş
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Şef Akademi Doğada
- 13:45 Aşk Mantık İntikam
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Oluversin Gari
- 22:00 Mahalle (Yerli Sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 07:20 Kalk Gidelim
- 11.00Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber(Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Mahrem (Altyazılı)
- 23:15 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kalp Atışı
- 08.30 Bu Sabah
- 11.00 Yeni Gelin
- 13.00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Kahraman Babam (final)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef
- 15:00 Paylaş Benimle
- 17:15 MasterChef
- 20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06.30 Kanal 7'de Sabah
- 08.00 Tv Filmi
- 09.45 Yemin
- 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12.30 Dizi
- 14.30 Mutfağım Şahane
- 15.30 Masum
- 18.00 Kanal 7 Haber Saati
- 19.00 Baş Tacım
- 21.30 Diriliş Ertuğrul