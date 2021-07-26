26 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 5 Temmuz 2021 Pazartesi televizyonda ne var? İşte kanallarda bugün...

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Takip ettikleri dizilerin ve yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 26 Temmuz 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kardeşim Benim

16:25 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Senin Hikayen

02:15 Hercai

05:15 Maria İle Mustafa

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

22:00 Mahalle (Yerli Sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:20 Kalk Gidelim

11.00Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber(Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem (Altyazılı)

23:15 Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kalp Atışı

08.30 Bu Sabah

11.00 Yeni Gelin

13.00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam (final)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

KANAL 7 YAYIN AKIŞI