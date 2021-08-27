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- 27 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
27 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 27 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı.
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 09:43
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
27 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 27 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı..
27 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Nadide Hayat
- 16:20 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
- 22:45 Sınav
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kara Bela
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:50 Kalk Gidelim
- 12:35 Benim Adım Melek
- 15:55 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
- 21:50 Yabancı Sinema "Son Şans" (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 13:30 Paylaş Benimle
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 07:45 Celal Oğlan
- 09:20 Seren Aslan'la Her Gün
- 10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:30 Elimi Bırakma
- 14:30 Mutfağım Şahane
- 15:30 Can Yoldaşım
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Diriliş Ertuğrul