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    27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 08:41
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    27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    27 Ekim 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Evim Şahane
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:30 Star Haber
    20:00 Deliha
    22:30 Deliha

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Kanunsuz Topraklar 
    23:45 Elkızı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Tek Yürek
    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    13:00 Bizim Köyün Kızları
    15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
    16:45 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Dünya Hali
    21:25 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)
    00:25 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    03:00 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
    04:00 Bizim Köyün Kızları

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hızlı ve Öfkeli 6
    22:45 Avcı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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