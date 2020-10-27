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- 27 Ekim Salı hangi diziler var? Bugün kanallarda ne var?
27 Ekim Salı hangi diziler var? Bugün kanallarda ne var?
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 17:52
Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
-
08:00 Kendine İyi Bak
-
09:45 Yeni Gelin
-
11:15 Kalp Atışı
-
13:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
-
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
-
23:25 Şeref Sözü
-
01:30 Çukur
-
04:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Beni Bırakma
-
16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
-
00:20 Kuruluş Osman
-
02:20 Kırgın Çiçekler
-
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
07:00 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
-
14:00 Gelinim Mutfakta
-
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
-
22:30 Annem (Yerli Sinema)
-
00:15 Çölden Gelen
-
02:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
-
04:30 Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Hafta Sonu
-
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
-
12:45 Memet Özer İle Mutfakta
-
14:00 Temizlik Benim İşim
-
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
-
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
-
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
-
00:15 25 Litre: Suyun Peşinde
-
01:00 Sen Çal Kapımı
-
03:30 Zuhal Topal’la Sofrada
-
05:00 Kadın
-
06:00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar İle Bugün
-
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
-
13:15 Gerçeğin Peşinde
-
16:30 Yeni Bir Ev
-
18:30 Star Ana Haber
-
20:00 Yerli Dizi (Tekrar)
-
00:20 Yerli Dizi (Tekrar)
-
03:30 Yeni Bir Ev
-
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:00 Oynat Bakalım
-
07:15 8’de Sağlık
-
08:30 Oynat Bakalım
-
09:30 MasterChef Türkiye
-
14:00 Doya Doya Moda
-
18:15 En Şık Benim
-
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
-
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
-
02:30 Doya Doya Moda
-
04:30 En Şık Benim
-
05:15 Bilginiz Olsun
TRT1 YAYIN AKIŞI
-
08:00 Dr. Yerabakan İle Hayatın Ritmi
-
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
-
11:00 Gönül Dağı
-
13:40 Fazlası Zarar
-
15:45 Acemi Anneler
-
17:15 Seksenler
-
19:00 Ana Haber
-
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
-
00:10 Gönül Dağı
-
02:50 Fazlası Zarar
-
04:50 Acemi Anneler