27 Eylül 2022 Salı yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

27 Eylül 2022 Salı günü televizyonda neler ve hangi diziler var? Bugünün yayın akışı ve tv rehberi sizlerle..

27 Eylül Salı günü televizyonda hangi programlar ve dizilerin olduğu merak ediliyor.TV başında vakit geçirmek isteyenler bugünün yayın akışını öğrenmek istiyor.

Kanal D, TRT 1, TV8 ve diğer TV kanallarında bugün ekrana gelecek olan dizi ve programlar yakından takip ediliyor.

İzleyiciler bugün televizyonda ne var sorusuna yanıt arıyor.İşte bugün televizyonda yayınlanacak olan program ve diziler..

TV8 Yayın Akışı

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

22:30 Yalı Çapkını

TRT 1 Yayın Akışı

05:15 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Masumlar Apartmanı

17:00 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

22:30 Aldatmak

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba