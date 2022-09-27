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- 27 Eylül 2022 Salı yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
27 Eylül 2022 Salı yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 27.09.2022 - 13:54
27 Eylül Salı günü televizyonda hangi programlar ve dizilerin olduğu merak ediliyor.TV başında vakit geçirmek isteyenler bugünün yayın akışını öğrenmek istiyor.
Kanal D, TRT 1, TV8 ve diğer TV kanallarında bugün ekrana gelecek olan dizi ve programlar yakından takip ediliyor.
İzleyiciler bugün televizyonda ne var sorusuna yanıt arıyor.İşte bugün televizyonda yayınlanacak olan program ve diziler..
TV8 Yayın Akışı
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2
22:30 Yalı Çapkını
TRT 1 Yayın Akışı
05:15 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:30 Masumlar Apartmanı
17:00 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
22:30 Aldatmak
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 O Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba