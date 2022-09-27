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    27 Eylül 2022 Salı yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    27 Eylül 2022 Salı günü televizyonda neler ve hangi diziler var? Bugünün yayın akışı ve tv rehberi sizlerle..
    • 27.09.2022 - 13:54
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    27 Eylül 2022 Salı yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    27 Eylül Salı günü televizyonda hangi programlar ve dizilerin olduğu merak ediliyor.TV başında vakit geçirmek isteyenler bugünün yayın akışını öğrenmek istiyor.

    Kanal D, TRT 1, TV8 ve diğer TV kanallarında bugün ekrana gelecek olan dizi ve programlar yakından takip ediliyor.

    İzleyiciler bugün televizyonda ne var sorusuna yanıt arıyor.İşte bugün televizyonda yayınlanacak olan program ve diziler..

    27 Eylül 2022 Salı yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    TV8 Yayın Akışı

    06:15 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:00 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    STAR TV Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Yalı Çapkını

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

    22:30 Yalı Çapkını

    TRT 1 Yayın Akışı

    05:15 Benim Adım Melek

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:30 Şehirden Uzakta

    13:30 Masumlar Apartmanı

    17:00 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi

    ATV Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    22:30 Aldatmak

    Kanal D Yayın Akışı

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 O Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    SHOW TV Yayın Akışı

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Baba

     

     


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