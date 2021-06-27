27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

Peki 27 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

27 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Baş Belası

15:35 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

09:45 Ayşecik ile Ömercik

10:00 Menajerimi Ara

12:45 Ada Masalı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Şef Akademi

15:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şef Akademi

22:15 AROG

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Su Savaşları

14:05 Yıldızların Yolu

15:00 Ev Sineması Kuşağı "Suda Balık"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Çek Cumhuriyeti"

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Belçika-Portekiz"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Cam Tavanlar

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:00 Yerli Sinema

13:30 Survivor 2021 Final

18:15 Survivor Şampiyonun Hikayes

20:00 Masterchef 2021

KANAL 7 YAYIN AKIŞI