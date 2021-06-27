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- 27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 27.06.2021 - 09:14
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
Peki 27 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 27 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
27 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:45 Dizi TV
- 12:35 Baş Belası
- 15:35 Kardeşlerim
- 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
- 14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı
- 16:15 Baht Oyunu
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yaşamak Güzel Şey
- 22:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Geniş Aile
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 09:45 Ayşecik ile Ömercik
- 10:00 Menajerimi Ara
- 12:45 Ada Masalı
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Kazara Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kadının Eseri
- 12:30 Şef Akademi
- 15:00 Sen Çal Kapımı
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şef Akademi
- 22:15 AROG
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:15 Yeşil Deniz
- 08:55 Diriliş "Ertuğrul"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Su Savaşları
- 14:05 Yıldızların Yolu
- 15:00 Ev Sineması Kuşağı "Suda Balık"
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Çek Cumhuriyeti"
- 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Belçika-Portekiz"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:15 Yeni Gelin
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Cam Tavanlar
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Cici Babam
- 22:15 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 11:00 Yerli Sinema
- 13:30 Survivor 2021 Final
- 18:15 Survivor Şampiyonun Hikayes
- 20:00 Masterchef 2021
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 07:45 Mağarada
- 09:50 Muhabbet Kapısı
- 11.50 Başkent Kulisi
- 13:00 Kayıp Yıllar
- 15:00 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Yemin
- 22:20 Sensiz Olmaz