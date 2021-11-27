- Haberler
- Medya Haberleri
- 27 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
27 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Cumartesi günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 27 Kasım 2021 yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 27.11.2021 - 09:37
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Kasım 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:30 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans
- 15:15 Kuruluş Osman
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:30 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Sadakatsiz
- 16:15 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Yerli dizi/sinema tekrar
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:30 Yerli Dizi
- 15:30 Yerli Dizi
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Bayi Toplantısı
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Kanunsuz Topraklar
- 16:00 Evlilik Hakkınd Her Şey
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Elkızı
- 23:45 Elbet Bir Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
- 10:30 Tozkoparan İskender
- 11:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
- 15:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Üç Kuruş
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09.45 Hayalimdeki Değişim
- 10.30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 15:00 Kırmızı Oda
- 18:15 Film
- 20:00 O Ses Türkiye