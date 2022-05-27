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    27 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 09:20
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    27 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

    27 Mayıs 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 27 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı..

    27 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri
    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    • 16:20 Esra Erol'da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Yalnız Kurt

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    • 11:00 Yaprak Dökümü
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk-ı Memnu
    • 18:45 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Arka Sokaklar

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Söz
    • 07:45 Ayşecik ile Ömercik
    • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Güzel Köylü
    • 18.30 Star Haber
    • 20:00 Kaderimin Oyunu

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 Çalar Saat
    • 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 13:00 En Hamarat Benim
    • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    • 20:00 İyilik
    • 23:30 Orta Sayfa

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    • 10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    • 12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    • 15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    • 16:40 Seksenler (Altyazılı)
    • 19:00 Ana Haber (Canlı)
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:00 Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    • 18.45 SHOW Ana Haber
    • 20:00 Aziz

     

    TV8 yayın akışı

    • 07.15 8'de Sağlık
    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    • 11:15 Survivor All Star
    • 13:00 Survivor Panaroma
    • 15:00 Canım Annem
    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    • 20:00 Survivor All Star

    27 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

     


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