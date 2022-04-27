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- 27 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
27 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 27.04.2022 - 09:37
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Çarşamba günleri Oğlum, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor. 27 Nisan Çarşamba günü Kadir Gecesi özel programları da yer alıyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
27 Nisan Çarşamba televizyonda neler var?
Atv yayın akışı
-
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
-
16:00 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
-
20:00 Kadir Gecesi Özel
-
20:45 Kuruluş Osman
-
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
-
16:45 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
-
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
-
23:15 Kadir Gecesi Özel
Star TV yayın akışı
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Pelin’in Mutfağı
-
18:30 Star Ana Haber
-
20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)
-
22:15 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)
-
00:30 Aramızda Kalsın
-
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
-
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
-
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
-
20:00 Gülümse Kaderine
-
02:30 Mahkum
Trt1 yayın akışı
-
08:50 Ramazan Klipleri
-
08:55 Kuşlarla Yolculuk
-
09:45 Bir İyilik Hikayesi
-
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
-
15:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
-
18:30 Ana Haber
-
18:50 İddiaların Aksine
-
19:00 Ramazan Sevinci
-
20:20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
-
22:40 Kadir Gecesi Özel
-
00:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
-
02:10 Ramazan Günlüğü
Show TV yayın akışı
-
08:00 Bu Sabah
-
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:00 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Oğlum
-
00:15 Baba
-
02:45 Aziz
Tv8 yayın akışı
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07:15 8’de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
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11:15 Survivor All Star
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13:00 Survivor Panorama
-
14:45 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
-
19:15 Survivor All Star
-
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
-
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk