27 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

27 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Ekranlarda bugün birbirinden iddialı yapımlar yer alacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Çarşamba günleri Oğlum, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor. 27 Nisan Çarşamba günü Kadir Gecesi özel programları da yer alıyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

27 Nisan Çarşamba televizyonda neler var?

Atv yayın akışı

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kadir Gecesi Özel

20:45 Kuruluş Osman

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Kadir Gecesi Özel

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

22:15 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Gülümse Kaderine

02:30 Mahkum

Trt1 yayın akışı

08:50 Ramazan Klipleri

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:45 Bir İyilik Hikayesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

15:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

18:30 Ana Haber

18:50 İddiaların Aksine

19:00 Ramazan Sevinci

20:20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

22:40 Kadir Gecesi Özel

00:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

02:10 Ramazan Günlüğü

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Baba

02:45 Aziz

Tv8 yayın akışı