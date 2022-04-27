27 Nisan İbo Show yeni bölüm yok mu? İbo Show yeni bölüm tarihi..

Çarşamba akşamlarının eğlence programı İbo Show, yayın akışında yer almadı. Seyirciler İbo Show yeni bölüm yok mu, neden? sorularını araştırıyor.

Star Tv'de ekrana gelen yapım İbo Show çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor.

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, seyircilerinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Her hafta birbirinden farklı konukların katıldığı yapım bu akşam yayın akışında yer almadı.

Bu sebeple izleyenler, İbo Show 27 Nisan yeni bölüm neden yok? İbo Show bu akşam yayınlanmayacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

27 Nisan İbo Show neden yok?

Star TV yayın akışında bu akşam İbo Show yerine Kolonya Cumhuriyeti filmi yer aldı. Programın resmi sosyal medya hesaplarından henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

İbo Show yeni bölümünün 4 Mayıs Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.