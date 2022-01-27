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    27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 09:55
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    27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    27 Ocak 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 27 Ocak 2022 Perşembe ATV, Kanal D, TV8, TRT 1, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı...

    27 OCAK 2022 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:0 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:30 Star Haber

    20:00 Arap Sçaı

    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:45 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Mahkum

    23:45 Aşk Mantık İntikam

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

    12:15 Şefin Özel Konuğu

    13:15 Beni Böyle Sev

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

    02:30 3’te 3 Tarih

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Aziz

    02:45 Üç Kuruş

     

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:30 Survivor Panaroma

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    19:15 Survivor All Star

    20:00 Recep İvedik 6

    22:30 Ailecek Şaşkınız

    27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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