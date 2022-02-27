Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
541.889
-0.11%
BTXN Coin
39.12
-1.68%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, TV'de neler var neler yok araştırıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    27 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı...

    27 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 07:30 atv'de Hafta Sonu
    • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    • 11:15 Dizi TV
    • 12:05 Yalnız Kurt
    • 15:30 Bir Zamanlar Çukurova
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
    • 21:45 Kim Milyoner Olmak İster

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 07:30 Konuştuktça
    • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    • 09:45 Üç Kız Kardeş
    • 13:00 Arda ile Omuz Omuza
    • 14:00 Sadakatsiz
    • 16:00 Camdaki Kız
    • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Yargı

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
    • 11:00 Tülin Şahin ile Moda
    • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    • 14:00 Kaderimin Oyunu
    • 18:45 Star Haber
    • 20:00 İbo Show

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    • 11:15 Ekonomi arası
    • 11:20 Yasak Elma
    • 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    • 15:30 Aşk Mantık İntikam
    • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Mahkum
    • 23:30 Yasak Elma

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 08:40 Payitaht "Abdülhamid"
    • 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    • 13:00 Kameralı Adam
    • 13:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
    • 16:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    • 18:00 Ana Haber (Canlı)
    • 18:30 Miraç Kandili Özel (Canlı)
    • 20:00 Teşkilat (Altyazılı)

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 10:00 Pazar Sürprizi
    • 13:00 Bir Şansım Olsa
    • 14:30 Baba
    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    • 20:00 Baba
    • 22:30 Oğlum

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Çook Yaşa
    • 09:45 10 Yaş Genç
    • 10:30 Gazete Magazin
    • 12:15 Survivor All Star
    • 13:30 Survivor Panaroma
    • 15:00 Kırmızı Oda
    • 20:00 Survivor

     


    İlginizi Çekebilir

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
    Gündem

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

    Ankara'da eski damat faciası
    3. Sayfa

    Ankara'da eski damat faciası

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir