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- 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, TV'de neler var neler yok araştırıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 09:09
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
27 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı...
27 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:15 Dizi TV
- 12:05 Yalnız Kurt
- 15:30 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
- 21:45 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Üç Kız Kardeş
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Sadakatsiz
- 16:00 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi arası
- 11:20 Yasak Elma
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Aşk Mantık İntikam
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Mahkum
- 23:30 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:40 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Kameralı Adam
- 13:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
- 16:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:30 Miraç Kandili Özel (Canlı)
- 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Baba
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Baba
- 22:30 Oğlum
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 12:15 Survivor All Star
- 13:30 Survivor Panaroma
- 15:00 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor